Macron versicherte: Keine Impfpflicht

Die Rechtspopulistin Marine Le Pen warnte vor einer „totalitären Maßnahme“. In den sozialen Medien protestierten viele Menschen unter dem Hashtag #DictatureSanitaire, was auf Deutsch „Gesundheitsdiktatur“ heißt. In Frankreich soll die Impfkampagne wie in anderen EU-Ländern am Sonntag beginnen. Präsident Emmanuel Macron hatte mehrfach versichert, es werde keine Impfpflicht geben. Die Kritiker des Gesetzentwurfs argumentieren, die Vorgabe komme de facto einer solchen Pflicht gleich.