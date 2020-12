Um ca. 7.30 Uhr bog am Freitag ein 50-jähriger Weizer mit seinem Lkw von einem in einem Innenhof gelegenen Parkplatz eines Supermarktes links in die Elisabethinergasse ein und erfasste dabei die Fußgängerin. Als der 50-Jährige das bemerkte, hielt er sein Fahrzeug an. Für die ältere Dame kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.