In Österreich sind derzeit 493.572 Menschen beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos gemeldet, weitere 400.479 Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Das sind um 103.000 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr. Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich alleine in der vergangenen Woche deutlich verschärft - gegenüber der Woche zuvor haben weitere 21.415 Menschen ihre Arbeitsstelle verloren.