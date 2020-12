2020 war ein durchaus hartes Jahr, vor allem für jene, die ohnehin schon wenig besitzen. Im krone.tv-Talk mit Raphaela Scharf spricht Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner über die aktuellen Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern wie Kara Tepe, Lebensmittelausgabestellen in der Corona-Krise und weitere Projekte in Österreich, wie „Ein Funken Wärme“.