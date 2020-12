Moretti ist am Mittwoch (23.12., 20.15 Uhr, ORF 2), als Beethoven im Film „Louis van Beethoven“ zu sehen. Darin wird das Leben des Komponisten auch mit all seinen Schwierigkeiten, vor allem mit seiner Taubheit gezeigt. Regisseur und Drehbuchautor Niki Stein: „Tobias Moretti ist so sehr Beethoven, wie man es sich nur wünschen kann.“ Auch die Gala am 28. August soll Beethoven gewidmet sein. Sopranistin Annette Dasch führt durch den Abend.