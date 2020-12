Die gute Nachricht: Die Preise der Bäume wachsen nicht in den Himmel. In die Erhebung der Arbeiterkammer (AK) flossen heuer die Preise an 22 steirischen Verkaufsplätzen im Handel und bei Standlern ein. Neben dem Preis wurde die Herkunft erhoben, ebenso wie die Preise für Christbaumständer.