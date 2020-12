Wie „The Verge“ berichtet, will Microsoft ähnlich Apple einen eigenen ARM-Prozessor entwickeln, der zunächst vor allem in Servern für den für hauseigenen Cloud-Dienst Azure zum Einsatz kommen soll. Geprüft werde jedoch auch die Verwendung in Geräten der Surface-Reihe, hieß es. Mit dem SQ1 hatte Microsoft bereits im Vorjahr einen ARM-basierten Prozessor in seinem Surface Pro X verbaut. Vor einigen Monaten stellte der Konzern den Nachfolger SQ2 vor.