Zehn Spiele hat Wiener Viktoria bereits in der Hinrunde der 3. Liga absolviert. Das ist Liga-„Rekord“ in der abgebrochenen Corona-Saison. Doch jetzt könnten die vielen Spiele nach hinten losgehen. Denn die Klubs mit weniger Spielen können am Transfermarkt sich jetzt verstärken. Für Obmann Roman Zeisel eine klare Wettbewerbsverzerrung. In der Winterpause kümmert man sich bei den Meidlingern jetzt wieder den Obdachlosen. Vor allem im Winter mehr als nur eine feine Geste der Viktorianer.