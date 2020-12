Wer bringt einen in Coronazeiten noch zum Lachen? Die Roten Nasen in jedem Fall. Üblicherweise organisieren die Clowndoctors 800 Veranstaltungen im Jahr: „Jetzt dürfen wir kaum mehr wo hinein“, sagt der künstlerische Leiter Christian Moser. „Die Firma Tafrent bietet in Villach und Klagenfurt Hebebühnen an, ist daher zu einem wichtigen Partner geworden.“ Dadurch kann der Humor auch während des Lockdowns in luftigen Höhen verbreitet werden. So wurde der Rote Nasen Kran Montag beim Seniorenheim Hülgerthpark, der Klagenfurter Geriatrie und beim Franzikusheim hochgefahren. „Wir blödelten in 22 Metern Höhe, das war nicht so ohne“, sagt Programmleiterin Karin Nagele. „Gefallen hat es aber allen. Das ist das Wichtigste.“