Nicht nur auf der Christbaumplantage suchen wir nach Besinnlichkeit. „Jetzt Poschts!“ probiert es vor Weihnachten mal ruhig angehen zu lassen. In Posch-Manier bedeutet das: Hier kommt ein BEST OF 2020 mit den schlimmsten Versprechern, schönsten Momenten und tollsten Großartigkeiten von Weißheitsend bis Empöringen.