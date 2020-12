Mit dem Machtwechsel in Wien kamen die Pläne ins Stocken. Zuletzt sprach sich - wie berichtet- auch die SPÖ in Niederösterreich gegen die Autobahn aus. Heute gaben Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) das Ende der Waldviertel-Autobahn bekannt. Ersetzt werden soll das Projekt laut Mikl-Leitner durch ein „Mobilitätspaket für Niederösterreich“. „Ein neuer, milliardenschwerer Fahrplan soll die Erreichbarkeit und Entwicklung im Wein- und Waldviertel vorantreiben“, heißt es dazu in einem Pressestatement. Weitere Informationen folgen. . .