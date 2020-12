Was war für Sie der emotionalste Moment 2020?

Der, in dem das Virus über uns gekommen ist. Weil man gesehen hat, dass wir alle in einem Boot sitzen. Das war für mich eine sehr nachdenkliche Zeit. In der es galt, die Lehren aus allem zu ziehen und trotzdem gleichzeitig den Mut zu haben, dass man weitermachen muss und sich nicht unterkriegen lassen darf. Mir ist dabei aber auch aufgefallen, wie sehr Gesellschaft und Bevölkerung doch zusammenhalten.