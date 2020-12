Sechs Siege in acht Länderspielen, Aufstieg in der Nations League – 2020 war ein erfolgreiches Jahr für Franco Foda und das Nationalteam. „Wir mussten immer wieder viele Ausfälle verkraften und aufgrund der Corona-Situation improvisieren. Wenn man all diese Umstände berücksichtigt, war’s ein tolles Jahr und darauf sollten wir stolz sein. Auch wenn wir in den letzten beiden Partien spielerisch nicht überzeugen konnten, sind wir absolut verdient aufgestiegen. Dazu gab’s bei den Debütanten auch einige Lichtblicke.“