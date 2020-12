Weihnachten im kleinen Familienkreis

Prinz William und Herzogin Kate sind vor zehn Tagen mit dem siebenjährigen George, der fünfjährigen Charlotte und dem zweijährigen Louise in ihrem Landhaus Anmer Hall in Sandringham in der Grafschaft Norfolk angekommen und werden hier in ihrem kleinen Familienkreis das Weihnachtsfest feiern. Eine Familienfeier mit den Eltern der Herzogin, Carole und Michael Middleton, wurde abgesagt, da in der Grafschaft Berkshire, wo sie leben, ein Kontaktverbot aufgrund einer neuen Variante des Coronavirus im Großraum London erlassen wurde.