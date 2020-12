„Cyberpunk 2077“-Schachtdeckel angekündigt

Der Hype um die falschen „Cyberpunk 2077“-Schachtdeckel hat inzwischen sogar den Hersteller Mertens Entwässerungstechnik zu einer Reaktion veranlasst. Per E-Mail an den RSV teilte die Firma mit: „Um das Problem in ‚Cyberpunk 2077‘ zu beheben, bietet Mertens Entwässerungstechnik von nun an die ‚Cyberpunk 2077‘-Schachtabdeckung an. Virtuell wie real. Nach EN 124. In B125 & D400“.