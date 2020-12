Familie und Freunde, das waren schon immer die „Säulen“ in Bergers Leben. So auch seine Freundschaft zu Beatle George Harrison (†2001): „George hat, bevor er an Krebs gestorben ist und schon krank war, zwei Monate bei uns in Söll am Berg gewohnt. Die ganze Welt hat ihn in Los Angeles gesucht. Dass er bei uns war, wusste kein Mensch“