So selten gute Nachrichten in Zusammenhang mit dem Corona-Virus dieser Tage auch sind - es gibt sie doch. Denn nachdem im Oktober britische Wissenschaftler auf Grundlage einer Studie, zu dem Schluss kamen, dass die Antikörper nach Infektion rasant wieder verschwinden könnten, präsentierte die DPU zur gleichen Zeit Ergebnisse, die darauf hindeuteten, dass sich Antikörper doch länger im Blut halten, als ursprünglich angenommen. Es folgten Studien aus den USA und aus Kanada, deren Ergebnisse die der DPU bestätigten. Um diese Ergebnisse noch weiter zu erhärten, unternahm die DPU weitere Tests: Am 10. und 11. Dezember wurden 152 Niederösterreicher, die nachweislich im März oder April mit dem Virus infiziert waren, eingeladen, um sich einem Antikörper- und T-Zell-Test zu unterziehen.