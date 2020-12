Doch die illegale Reise hatte bereits wenige Kilometer vor dem rot-weiß-roten Ziel schließlich ein Ende: Am ungarisch-slowakischen Grenzübergang in Rajka-Cunovo im Süden von Pressburg befreiten Fahnder die durchgefrorenen Passagiere aus dem Laderaum. Während diese nach durchgeführtem Corona-Test in eine Flüchtlingseinrichtung kamen, wanderte der in Wien lebende Bulgare vorläufig hinter Gitter.