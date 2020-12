Mit Mathieu Faivre, Cyprien Sarrazin und Stefan Luitz standen immerhin drei Athleten mit zumindest einem Weltcupsieg am Start, mit Otmar Striedinger einer, der heuer in Val d’Isère Zweiter in der Abfahrt war, mit Jared Goldberg (US) einer, der mit Rang sechs aus Gröden angereist ist. Aber alle hatten gestern beim ersten von zwei Europacup-Super Gs in Zauchensee nichts mit dem Rennausgang zu tun. Es siegte der Tiroler Raphael Haaser, der am Sonntag auf der berühmten Gran Risa in Alta Badia RTL-Weltcuppunkte (24.) gesammelt hatte. Den ÖSV-Doppelsieg machte Daniel Hemetsberger (OÖ) perfekt. Ein bekannter Name fand sich auf Rang drei: Roy Piccard, Neffe von Super-G-Olympiasieger Franck Piccard.