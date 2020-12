Diskriminierungsgefahr

In der Vergangenheit hatte es mehrfach Kritik am Algorithmus gegeben, unter anderem von Volksanwaltschaft, Gleichbehandlungsanwaltschaft und von Datenschützern. Sie befürchten eine Diskriminierung durch die Software, weil einige der Kriterien des Algorithmus - etwa Geschlecht, Herkunft, Wohnort, Alter - vom Individuum nicht beeinflussbar sind. Die FPÖ kritisierte Ende November auch die Kosten des Projekts in Höhe von 620.000 Euro. In den Testbetrieb gestartet war der AMS-Algorithmus in der Zeit der früheren ÖVP-FPÖ-Regierung unter Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ).