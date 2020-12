So schön Tirols Berge sind – sie können schnell zur Todesfalle werden, wenn man sich unvorbereitet in das alpine Gelände wagt. Zum Glück gibt es die Tiroler Bergrettung – diese wird auch in Coronazeiten auf Trab gehalten und muss sich ständig erweitern. Die Reanimationspuppe „Romed“ verbessert die Lawinenübungen.