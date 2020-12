Etwas ruhiger ging es beim Congress Center in Villach zu. Rund 30 Minuten musste man hier für den Test einplanen. In Villach waren aber, im Gegensatz zu Klagenfurt, nur Villacher zu den Tests zugelassen. „Wir sind zufrieden mit dem glatten Ablauf, doch der große Andrang bei den zwei Teststationen zeigt, dass wir noch weitere Standorte in Kärnten brauchen“, so Villachs Bürgermeister Günther Albel. Wie aufs Stichwort öffnen heute noch zwei weitere Standorte in Ober- und Unterkärnten.