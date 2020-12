Familienvater verstorben

Schließlich bekam der Teamstürmer nach Lorients 0:3-Heimniederlage in der französischen Ligue 1 gegen Rennes mit, wie kurz nach Abpfiff eine zig hundert Kilogramm schwere Rasen-Beleuchtungsanlage (fördert das Wachstum) auf einen Greenkeeper stürzte. „Noch dazu auf den Kopf. Er hat sehr viel Blut verloren“, schildert Grbic, dass dem vor Schmerzen schreienden ehrenamtlichen Mitarbeiter sofort zu Hilfe geeilt wurde. Kollegen versuchten, ihn von der Last zu „befreien“, Teamärzte, ihn wiederzubeleben – ehe der 38-Jährige vom Rasen per Rettungswagen in ein Spital gebracht wurde. Dort gab’s später die traurige Nachricht: Der Familienvater ist seinen Verletzungen erlegen.