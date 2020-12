Was lange währt, wird endlich gut. Nach 13 Jahren im Weltcup-Zirkus der Skicrosser - das erste Mal katapultierte sich Katrin Ofner 2007/2008 über die Startrampe - durfte die Kobenzerin in Val Thorens im 128. Start erstmals auf dem obersten Treppchen stehen. „Das war ganz einfach mein Tag! Ich habe so lange auf diesen Sieg hingearbeitet - und jetzt bin ich für all die harte Arbeit belohnt worden. Jeder einzelne Schweißtropfen hat sich ausgezahlt!“, strahlte die Premierensiegerin, die lange brauchte, bis sie den Meilenstein in der Karriere so richtig fassen konnte.