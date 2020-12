Vizepräsident Pence ebenfalls geimpft

Auch die künftige First Lady, Jill Biden, wurde am Montag im Ort Newark im Bundesstaat Delaware geimpft. Vergangene Woche hatte sich bereits der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence vor laufenden Kameras impfen lassen. Auch die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, und der republikanische Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, erhielten am Freitag eine Impfung.