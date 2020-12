Patrick Knittelfelder geht es ähnlich ruhig an - nicht nur der Lehenerhof und das Hotel Krone in der Stadt, auch die beiden Ferienhotels in Obertauern und Werfenweng sind geschlossen.

Er feiert mit Frau Dagmar und Sohn Moritz mit fünf Flüchtlingen, die bei ihnen leben. „Wir werden das ganz traditionell machen, mit Christbaum und rund 150 Stück belegten Brötchen. Meine Frau und ich werden dann noch am Klavier unser Bestes geben“, sagt Knittelfelder.