Covax: Gemeinsam statt gegeneinander

Das Klügste wäre, so Brands, wenn die USA der von der EU gestarteten Covax-Initiative beitreten. Was ist Covax? Kurz gesagt: Die EU, WHO und weitere Partner haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 zwei Milliarden Impfdosen zu beschaffen und bislang 92 Entwicklungsländern den Zugang dazu sicherzustellen. Insgesamt hat die EU 500 Millionen Euro dafür über Beiträge der Teilnehmerländer aufgebracht, Österreich ist mit 2,4 Millionen Euro dabei. China trat der Initiative nach anfänglichem Zögern bei. Russland und die USA nicht. „Covax hat noch viele Baustellen“, sagt Olaf Mientzeck, Leiter des Multilateralen Dialogs in Genf, zur „Krone“. „Aber die Initiative ist ein Beispiel, dass es, bei allen Hindernissen, doch den Willen zu multilateraler Zusammenarbeit und globaler Solidarität gibt.“ Statt eines Wettlaufs um den Impfstoff könnte man Hand in Hand gehen. Zum Wohle der Menschheit.