Von Graz in die weite Volleyball-Welt! Diese Reise hat Gottfried Rath-Zobernig hinter sich. Denn seit Kurzem sitzt er für die nächsten vier Jahre in einer Kommission des europäischen Verbandes CEV. Er spricht über sein Talent im Kampfsport, seine Anfänge im Volleyball und den Weg an die Spitze.