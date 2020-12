Was uns blüht: Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, was uns im dritten harten Lockdown ab dem Stefanitag blüht, denn am Montag wurde die Verordnung veröffentlicht, die zunächst einmal die Zeitspanne vom 26. Dezember bis zum 4. Jänner umfasst. Damit ist auch Silvester endgültig geregelt: Es gelten auch an diesem Tag, den wir gewohnt sind groß zu feiern, die selben Bestimmungen, wie wir sie aus dem harten Lockdown bis zum 6. Dezember kennen. Also Verlassen des eigenen Wohnbereiches nur aus bestimmten Gründen, Treffen nur mit einzelnen, engsten Angehörigen. Im Gegensatz zum letzten harten Lockdown darf man jetzt Skifahren oder Eislaufen. Aber entgegen anderslautenden Ankündigungen bleiben Zoos und Botanische Gärten zu, auch Museen, Bibliotheken und Büchereien schließen wieder. Was neu ist: Das Abholen ist nun nicht nur in der Gastronomie erlaubt, sondern auch im Handel. Vorbestellte Waren dürfen von 6 bis 19 Uhr abgeholt werden, das Geschäft darf dabei aber nicht betreten werden. Zu erwarten ist, dass alle Bestimmungen über den 4. Jänner hinaus verlängert werden. Noch keine Klarheit gibt es indes zu den geplanten Massentests, mit denen man sich nach dem voraussichtlichen Lockdown-Ende in der zweiten Jänner-Hälfte freitesten können soll. Auch über den Neustart von Gastronomie und Hotellerie wird weiter verhandelt und diskutiert. Die oft geforderte und manchmal von den Entscheidungsträgern auch in Aussicht gestellte längerfristige Klarheit bei den Regeln - sie fehlt wieder einmal.