Im Hafen der sizilianischen Stadt Augusta hatten die Retter der NGO zufolge die geforderten Veränderungen an dem Schiff vorgenommen. Demnach gibt es nun zum Beispiel mehr Notfallrettungsinseln, so die Nichtregierungsorganisation. Die „Ocean Viking“ soll nun in Richtung der französischen Hafenstadt Marseille auslaufen.