Grund zum Feiern gibt es dieser Tage für die Polizei in Tirol. Denn vor einem Jahr, am 20. Dezember 2019, erfolgte die offizielle Betriebsaufnahme der neuen Landesleitzentrale (LLZ) in Innsbruck. Seither stehen 50 speziell ausgebildete Polizistinnen und Polizisten der Bevölkerung am Notruf 133 und 112 Rund um die Uhr zur Verfügung. Mit der Umsetzung des Projektes „Leitstelle Neu“ wurden österreichweit die vormals rund 100 Bezirks- bzw. Stadtleitstellen auf neun Landesleitzentralen zusammengelegt und zeitgleich ein österreichweit einheitliches modernes Einsatzleit- und Kommunikationssystems (ELKOS) implementiert.