In Einklang mit der Natur

Wann immer es das Wetter zulässt, sind die Kühe an der frischen Luft und in der Sonne. Die Geburt ist deshalb genau abgestimmt, damit die Kälber im Sommer schon kräftig genug sind, um auf die Alm mitzukommen. Die große Weide hinter dem Anwesen bietet zudem das ganze Jahr über Auslauf. „Auch im Winter lassen wir sie raus in die Sonne, wenn es die Witterung zulässt“, sagt Hechenberger-Magerl.