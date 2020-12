Der Speicherkanal war von Anfang an umstritten. Wegen der 839 Bäume, die dafür am Murufer gerodet werden mussten. Und weil er, wie Kritiker meinten, unnötig sei. Das muss man sich einmal vorstellen: 81,4 Millionen Euro - so viel kostet er nämlich - sprichwörtlich für den Kanal.