Corona-Herausforderung Schule: Die Lernplattform für Online-Unterricht GoStudent hat in einer Umfrage knapp 1000 Eltern in Deutschland und Österreich zu Corona-Lockdown und Home-Schooling mit Blick auf die Nutzung von Nachhilfe befragt. Das ernüchternde Fazit: 87 Prozent sahen sich während des Lockdowns mit Herausforderungen konfrontiert. Groß auch der Anteil jener Eltern, die Kritik am unvorbereiteten Lehrpersonal übten. Was demnach deutlich gestiegen ist: der Bedarf nach Nachhilfe. Und der nächste Lockdown nach Weihnachten dürfte diese Entwicklung wohl nur noch weiter beschleunigen.