Tiere sind die Helden in der letzten im alten, und zugleich ersten Ausstellung im Neuen Jahr in der Gmundner Galerie 422. Ein Sammelsurium an Werken, darunter große Namen wie Erwin Wurm, Herbert Brandl oder Christian Ludwig Attersee, befasst sich mit vielen Facetten unserer vierbeinigen Mit-Lebewesen auf Erden.