Schon die kurze Vorschau lässt erahnen, wie beeindruckend der Pausenfilm beim großen Neujahrskonzert sein wird. In 24 Minuten werden rund 40 Millionen Zuschauer weltweit auf eine Reise durch die Geschichte des Burgenlandes mitgenommen. „Es erfüllt mich mit viel Stolz, dass wir unser Jubiläumsjahr 2021 als Teil des Neujahrskonzertes beginnen können“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der ersten Filmpräsentation am Montag. Durch die historische Rundreise führt der amerikanische Geograf Major Lawrence Martin, dargestellt von Oliver Liebl, der Anfang der 1920er-Jahre Land, Leute und die verschiedenen Kulturen und Bräuche studierte. „Es war nicht leicht, die Geschichte eines Bundeslandes zu erzählen, aber mit dieser Figur und der musikalischen Unterstützung ist es uns schlussendlich gelungen“, so Regisseur Felix Breisach.