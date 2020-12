Stark nachgefragt sind die Produkte des Mattersburger Lebensmittelproduzenten Felix Austria in der Krise. Um die Produktion in jedem Fall gewährleisten zu können, wurden umfangreiche Corona-Schutzmaßnahmen eingeführt. „Obwohl es bei uns keine Großraumbüros gibt, setzen wir in der Administration umfassend auf Homeoffice“, so Sprecher Gulliver Wagner.