Derzeit gibt es in den burgenländischen Spitälern eine kleine „Verschnaufpause“. Aufgrund des vorigen Lockdown steigen die Neuinfektionen langsamer an, als zuletzt, was weniger Erkrankte zur Folge hat, die in den Krankenhäusern behandelt werden müssen. 62 Corona-Patienten werden mit Stand Montag medizinisch versorgt, zehn davon liegen auf der Intensivstation. Eine „fragile“ Situation, wie Hubert Eisl, Geschäftsführer der Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) erklärt. „Wir merken es in den Spitälern sehr schnell, wenn ,draußen‘ zu viele Menschen nachlässig werden. Dann steigen die Infektionszahlen, und nach der Inkubationszeit auch die Zahlen in den Krankenhäusern – zuerst auf der Normalstation und dann auf der Intensivstation“, sagt Eisl.