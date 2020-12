„Wende im Kampf gegen die Pandemie“: Mit diesen Worten hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag das grüne Licht der europäische Arzneimittel-Agentur EMA für die Zulassung des Corona-Impfstoffs „Comirnaty“ des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer beschrieben. Schon bald könne man in Österreich mit den ersten Impfdosen rechnen. Damit „beginnen wir dann, in den Alten- und Pflegeheimen zu impfen“, so Anschober.