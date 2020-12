Attentäter schwor dem IS die Treue

Bei dem islamistisch motivierten Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am letzten Abend vor dem Gastronomie-Lockdown hat der nordmazedonisch-österreichische Doppelstaatsbürger Kujtim F., der kurz zuvor der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue geschworen hatte, vier Personen getötet und mehr als 20 Personen teils schwer verletzt, ehe er von der Polizei erschossen wurde.