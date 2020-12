Nach dem anonymen Hinweis über angebliche illegale Geschäfte in einem Einfamilienhaus in Gföhl fuhr am Wochenende sofort eine Streife an der genannten Adresse vor. Dort empfing nicht nur der Geruch von Cannabis, sondern auch ein äußerst aggressiver Hausbesitzer (38) die Polizisten. Nachdem die Beamten zur Begrüßung wüst beschimpft wurden, forderten sie zur Sicherheit Verstärkung an. Doch auch die Präsenz von vier Streifen trug nicht zur Deeskalation bei, im Gegenteil: Der 38-Jährige und sein Bekannter (34) brüllten die Polizisten weiter an, Sätze wie „Ich zerreiß dich in der Luft“ sprudelten nur so heraus aus den beiden stark Betrunkenen. Richtig turbulent wurde es aber erst, als der Jüngere der beiden plötzlich fliehen wollte: Den Polizisten gelang es rasch, den Fluchtversuch zu unterbinden, den Mann am Boden zu fixieren und ihm Handschellen anzulegen. Daraufhin wollte der 38-Jährige auf die Beamten losgehen, um seinem Freund zu helfen. Aber auch er konnte festgenommen werden.