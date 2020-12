Generaldirektor Alexander Bernart und Reha-Leiterin Karin Gstaltner betonen die Vorteile: „In den vergangenen 15 Jahren hat sich das Patientenbild gravierend geändert. Immer mehr ältere Patienten werden bei uns behandelt, und darum ist die Verschränkung mit Akut-Stationen unumgänglich“, so Gstaltner. Der steigende soziale Druck in Richtung ambulante Behandlung und die besseren Reha-Konzepte sollen ebenfalls für den Standort in Wien sprechen.