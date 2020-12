„Keine Experimente“

An einen Ruhestand denkt Klapfer ohnehin nicht. „Ich will doch noch zu Olympia 2022. Ich weiß genau, was dafür zu tun ist, lass mich auf keine Experimente ein“, bleibt der „alte Hase“ cool. „Ich muss sprungtechnisch in Verfassung kommen, dann bin ich guter Dinge!“ Und immerhin: Der „Klapfer-Jänner“ steht ja erst vor der Tür...