Punkte im Kampf gegen den vierten Abstieg in der Vereinsgeschichte gibt es nicht, die Sieglos-Serie von 29 Bundesligaspielen kann ebenso wenig beendet werden - helfen kann die Partie in der größten Krise seit über 30 Jahren dennoch, vor allem mental. „Wenn du so viele Spiele nicht gewinnst, ist es ganz normal, dass es eine Kopfsache wird“, erklärte Stevens, der trotz der aussichtslosen Situation noch Chancen auf den Klassenerhalt sieht: „Wir haben noch so viele Spiele zu gehen, die Möglichkeit ist noch immer da, daran müssen wir uns festhalten.“