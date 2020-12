Sie lag regungslos im Schnee – zum Sterben zurückgelassen. Als Eleonore Schandl das weiße Fellknäuel vor ihrer Hundepension fand, war es dem Tod nahe. Eleonore trug die Hündin ins Haus, informierte den Tierarzt und unsere Tierecke. Ab diesem Zeitpunkt hat eine vorbildliche Rettungskette dafür gesorgt, dass „Bonnie“ heute lebt. Nach zahlreichen Behandlungen in der Tierklinik Parndorf und anschließender Physiotherapie bei Tierärztin Susanna Gisel fand die Hündin von dort direkt zu ihrer Familie in Wien-Hietzing. Hanna Fried ist in der Tierarztpraxis Gisel als Energetikerin tätig. „Der erste Blick von ihr traf mich mitten ins Herz“, sagt die große Tierfreundin. Seither sind „Bonnie“ sowie „Cookie“ (auch aus TP Schandl) glücklicher Teil des Fried-Clans.