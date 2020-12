„Krone“: Warum kommt ein ausländischer Investor zum Zug?

Frießer: Wenn wir einheimische Investoren hätten, würden wir uns sehr darüber freuen. Aber leider sind die Probleme vielschichtig. Seefeld hatte mal 10.000 Gästebetten, heute sind es 6200. Viele Betriebe sind zu klein, tun sich bei der Personalsuche schwer oder finden keine Nachfolger. Die Konsequenz: Sie geben auf. Aber so wie Tiroler Firmen erfolgreich ins Ausland exportieren und dort Grund und Boden kaufen, so geschieht das umgekehrt auch hier in Tirol. Wenn man sich die Beispiele ausländischer Betreiber in Seefeld ansieht, dann muss man sagen, dass das sehr gut funktioniert.