Großer Baum aus dem Wald

Zum Fest wurde das alte Heimathaus aus dem 14. Jahrhundert, das zweitälteste des Orts, wo der Stall noch an den Wohnraum grenzte, immer nur ein Zimmerl bei Bedarf ans nächste angebaut wurde, ordentlich aufgewärmt. Die Mutter, die schwere Männerarbeit verrichten musste, hat das alte „Sacherl“ so gut in Schuss gehalten, dass es, so bescheiden es auch war, zu einem wohnlichen Zuhause für die Kinder wurde. Zu Weihnachten wurde ein großer Baum aus dem Wald geholt und gemeinsam aufgeputzt, „mit ganz alten Kugeln, ein paar Äpferln, manchmal waren sogar noch Birnen vom Herbst übrig“.