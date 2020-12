Ein ungewöhnlicher Fall von Sachbeschädigung beschäftigt die Polizei derzeit in Kleinhöflein. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntag 13 Uhr drangen in dem Eisenstädter Ortsteil unbekannte Täter in ein Firmengelände ein und wüteten bei den dort abgestellten Autos. Bei insgesamt vier Fahrzeugen schlugen die Rowdys die Frontscheinwerfer ein, bevor sie weiterzogen.