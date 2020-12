Der Wiener Eistraum startet heuer bereits am Heiligen Abend. Ganz wie gewohnt kann das Eislaufvergnügen am Rathausplatz durch die Corona-Vorgaben des Bundes freilich nicht über die Bühne gehen. Für Besucher bedeutet das unter anderem, dass sie beim Einlass ein tragbares Abstandsmessgerät ausgehändigt bekommen. Dieser „Community Distance Marker“ leuchtet und piepst, sollten sich Hobbysportler aus unterschiedlichen Haushalten am Areal näher als zwei Meter kommen.