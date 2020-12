Das österreichische Weltcupteam ist bei der Tournee-Generalprobe am Wochenende an einem Top-Ten-Resultat vorbeigeflogen. Huber - der in diesem Winter bisher formstärkste Österreicher - war nach Halbzeit-Rang vier im Finale auf Platz 13 zurückgefallen. Der Sieg ging zum fünften Mal in Folge an den norwegischen Saisondominator Halvor Egner Granerud.